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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Годовалый ребенок мигрантов из Сирии умер на польско-белорусской границе

Его родители тоже пострадали

ВАРШАВА, 18 ноября. /ТАСС/. Годовалый ребенок мигрантов из Сирии умер в лесу на польско-белорусской границе. Об этом сообщил в четверг в Twitter фонд "Польский центр международной помощи".

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Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"После 02:26 (04:26 мск) мы получили сообщение о том, что по крайней мере одному человеку, который сейчас находится в лесу, требуется медицинская помощь", - указано в сообщении. По словам спасателей, на месте выяснилось, что в помощи нуждаются три человека. "Они пробыли в лесу 1,5 месяца", - отметили в фонде.

"У молодого мужчины были сильные боли в животе. Он был голоден и обезвожен. Кроме него, в помощи нуждалась сирийская супружеская пара. У мужчины была рваная рана на руке, а у женщины - колотое ранение голени. Их годовалый ребенок умер в лесу", - информировали спасатели.

За текущий год польские пограничники предотвратили более 35 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 370 раз больше показателей прошлого года. 8 ноября ситуация резко обострилась - к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Периодически большими группами они пытаются прорваться через заграждения и попасть на территорию Польши.

Теги
СирияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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