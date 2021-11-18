Постпред Белоруссии при ООН передал Гутерришу письмо по ситуации с мигрантами

ООН, 18 ноября. /ТАСС/. Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков сообщил, что передал генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу письмо главы МИД Владимира Макея о ситуации с мигрантами на границе с Польшей.

"Вчера у меня состоялась встреча с генеральным секретарем ООН, в ходе которой я передал личное письмо министра иностранных дел Владимира Макея на имя генерального секретаря с объяснением ситуации, которая сложилась на западной границе Белоруссии, с позицией Республики Беларусь по этой ситуации", - сказал Рыбаков в четверг корреспонденту ТАСС.