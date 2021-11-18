Постпред Белоруссии при ООН назвал ложью обвинения в неоказании помощи беженцам

ООН, 18 ноября. /ТАСС/. Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков в беседе с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутерришем назвал ложью обвинения в том, что Минск якобы отказывает в передаче гуманитарной помощи беженцам на границе с Польшей. Об этом он рассказал в четверг корреспонденту ТАСС.

"Я заявил о том, что любые обвинения в адрес Белоруссии в якобы отказе в доступе международным структурам и якобы отказе в передаче и доставке гуманитарной помощи являются абсолютной ложью", - отметил Рыбаков.

"На претензии польской стороны о якобы невозможности передать гуманитарную помощь я заявил, что для Польши вообще никаких проблем не составляет передать напрямую помощь в том числе людям на нейтральной полосе, которые застряли между границами. Для этого стоит только руку протянуть", - указал постпред Белоруссии.

Также он сообщил, что не обсуждал с генсеком ООН гуманитарный коридор для мигрантов. "Нет. Я об этом знаю только из СМИ, что это обсуждалось во время [телефонного] разговора президента Белоруссии Александра Лукашенко с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель", - сказал постпред, отвечая на соответствующий вопрос.

Рыбаков заявил, что Запад может вновь попытаться поднять в ООН тему мигрантов на границе Белоруссии. "На этой неделе плановых мероприятий по этой тематике нет, но мы сейчас готовы к тому, что обвинения в адрес Белоруссии могут прозвучать и звучат фактически на любом мероприятии, например при принятии резолюции по миграции, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Беларусь не имеет никакого отношения к этой резолюции, но вопрос, естественно, возникает, звучит в выступлениях наших партнеров. Мы вынуждены реагировать, доносить нашу позицию. Поэтому предсказать, утвердительно сказать, что ничего не произойдет ни на этой неделе, ни на следующей, ни когда-то в будущем, я не могу. Эти вопросы надо адресовать нашим партнерам, которые активно эту темы поднимают и нарываются на наш ответ".

Ранее в четверг пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что в разговоре с Меркель глава государства предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев на белорусско-польской границе.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.