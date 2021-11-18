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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Источник: в СБ ООН не запрашивали обсуждение кризиса с мигрантами на границе Белоруссии

Официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что, обсуждать или нет эту тему в Совете Безопасности, предстоит решить самим государствам-членам

ООН, 18 ноября. /ТАСС/. В Совет Безопасности ООН не поступало новых запросов об обсуждении ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. Об этом заявил в четверг ТАСС источник во всемирной организации.

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"На данный момент [таких] запросов нет", - сказал собеседник агентства. Другой источник ТАСС также отметил, что ему неизвестно о подобных планах.

Официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик на соответствующий вопрос ТАСС заявил, что, обсуждать или нет данную тему в Совете Безопасности, предстоит решить самим государствам-членам.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.

Теги
БелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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