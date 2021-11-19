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Блинкен: США не думают, что доставшееся талибам оружие попало в руки других группировок

Госсекретарь отметил, что этому нет никаких доказательств

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не располагают свидетельствами того, что доставшееся радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ) после ухода американских войск из Афганистана оружие попало в руки каких-либо других группировок. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Нигерии Джефри Оньеамой в Абудже. Стенограмму распространила пресс-служба Госдепартамента.

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Блинкену задали вопрос о том, не беспокоится ли Вашингтон, что доставшееся талибам оружие будет передано террористическим организациям, в том числе в Африке, и приведет к их усилению. "Я не видел никаких свидетельств того, что какая-либо часть оружия, которое изначально в течение 20 лет предоставлялось силам безопасности Афганистана, а затем оказалось в руках "Талибана", <...> была передана какой-то другой группе. И я бы добавил, что самая значительная террористическая группировка, которая присутствует и активно действует в Афганистане, "Исламское государство в Хорасане" [ответвление запрещенной в РФ экстремистской организации "Исламское государство"], является для "Талибана" заклятым врагом", - ответил шеф американской дипломатии.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.

Теги
АфганистанСШАБлинкен, Энтони
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