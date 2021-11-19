Госдеп призвал власти Грузии к учету рекомендаций независимых врачей по лечению Саакашвили

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Администрация США призывает власти Грузии выполнять рекомендации независимой группы врачей, собранной грузинским народным защитником, относительно лечения находящегося в тюрьме экс-президента страны Михаила Саакашвили, а также дать ему возможность посещать заседания суда. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса, распространенном в четверг.

"Мы внимательно следим за тем, как обращаются с бывшим президентом Михаилом Саакашвили с момента его ареста 1 октября, - отметил он. - Мы даем высокую оценку работе грузинского народного защитника по обеспечению надзора, формированию независимой группы медиков для наблюдения за состоянием здоровья Саакашвили и оценки медицинских средств в тюремной больнице".

"Мы призываем правительство Грузии обращаться с Саакашвили справедливо и с достоинством, а также прислушиваться к рекомендациям народного защитника относительно надлежащего лечения, - добавил Прайс. - Мы также настоятельно призываем правительство Грузии обеспечить для Саакашвили возможность посещать все судебные слушания по текущим уголовным делам в соответствии с международным правом". "Саакашвили имеет право на справедливый суд, что включает в себя возможность лично посещать судебные слушания, если он направит соответствующий запрос", - подчеркнул представитель Госдепартамента.

В четверг вечером во время встречи с адвокатами Саакашвили упал и потерял сознание. Позже врач тюремной больницы сообщила журналистам, что состояние бывшего президента удалось стабилизировать и все жизненные показатели на данный момент в норме.