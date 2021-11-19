{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело Саакашвили

Госдеп призвал власти Грузии к учету рекомендаций независимых врачей по лечению Саакашвили

По словам главы пресс-службы ведомства Неда Прайса, грузинский экс-лидер имеет право на справедливый суд

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Администрация США призывает власти Грузии выполнять рекомендации независимой группы врачей, собранной грузинским народным защитником, относительно лечения находящегося в тюрьме экс-президента страны Михаила Саакашвили, а также дать ему возможность посещать заседания суда. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса, распространенном в четверг.

На эту тему
В чем обвиняют Михаила Саакашвили в Грузии
В чем обвиняют Михаила Саакашвили в Грузии

"Мы внимательно следим за тем, как обращаются с бывшим президентом Михаилом Саакашвили с момента его ареста 1 октября, - отметил он. - Мы даем высокую оценку работе грузинского народного защитника по обеспечению надзора, формированию независимой группы медиков для наблюдения за состоянием здоровья Саакашвили и оценки медицинских средств в тюремной больнице".

"Мы призываем правительство Грузии обращаться с Саакашвили справедливо и с достоинством, а также прислушиваться к рекомендациям народного защитника относительно надлежащего лечения, - добавил Прайс. - Мы также настоятельно призываем правительство Грузии обеспечить для Саакашвили возможность посещать все судебные слушания по текущим уголовным делам в соответствии с международным правом". "Саакашвили имеет право на справедливый суд, что включает в себя возможность лично посещать судебные слушания, если он направит соответствующий запрос", - подчеркнул представитель Госдепартамента.

В четверг вечером во время встречи с адвокатами Саакашвили упал и потерял сознание. Позже врач тюремной больницы сообщила журналистам, что состояние бывшего президента удалось стабилизировать и все жизненные показатели на данный момент в норме.

Теги
СШАГрузияСаакашвили, Михаил НиколаевичДело Саакашвили
Дело Саакашвили
Власти Грузии не исключили перевода Саакашвили из тюремной больницы
Экс-президент Грузии упал в обморок 18 ноября
Читать полностью