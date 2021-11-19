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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Польские службы зафиксировали ночью несколько попыток массового пересечения границы

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак уточнил, что это делали группы по несколько десятков человек

ВАРШАВА, 19 ноября. /ТАСС/. Несколько попыток массового нелегального пересечения границы были зафиксированы в ночь на пятницу польскими службами. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире телеканала Polsat.

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По его словам, минувшая ночь не отличалась от предыдущих. "Было несколько таких попыток", - сказал министр, подчеркнув, что "это группы по несколько, несколько десятков человек".

Как утверждает Блащак, белорусские службы "руководят [мигрантами], подсказывают, проводят разведку, выбирают места, наиболее подходящие для штурма, и оснащают людей с Ближнего Востока разными предметами, которые они используют при форсировании границы".

За текущий год польские пограничники предотвратили более 35 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 400 раз больше показателей прошлого года. 8 ноября ситуация резко обострилась - к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Периодически большими группами они пытаются прорвать заграждения и попасть на территорию Польши. Большинство таких попыток польские службы пресекают.

Теги
БелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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