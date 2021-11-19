Макей отверг утверждения об организации Минском кризиса с мигрантами для мести за санкции

МИНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Предположения о том, что Белоруссия могла организовать миграционный кризис на границе с Польшей для мести Евросоюзу за введенные санкции, являются ложью. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в опубликованном в пятницу интервью телеканалу CNN .

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Журналист канала Мэттью Чэнс напомнил главе внешнеполитического ведомства о звучащих со стороны ЕС предположениях об организации Белоруссией кризиса с мигрантами в ответ на введенные санкции. "Это ложь, абсолютная ложь, - ответил он. - Белоруссия показала темную сторону европейской демократии. Вы сами видели, что происходило на границе. <...> Мы не заинтересованы в том, чтобы в Белоруссии была такая ситуация".

Макей также опроверг предположения о причастности России к данным событиям.

Ситуация на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них пытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.