Суд на Украине отменил запрет на вещание RTVI

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Апелляционный суд в Киеве удовлетворил жалобу RTVI и отменил решение Нацсовета о признании программ телеканала не соответствующими законодательству Украины. Теперь телеканал готов возобновить вещание на территории страны, сообщается на сайте RTVI.

"Суд в Киеве принял решение в пользу RTVI по апелляционной жалобе, и теперь телеканал готов возобновить вещание на территории страны, а зрителям снова будет доступен весь спектр передач в удобном формате. <...> Шестой апелляционный административный суд в Киеве отменил решение Нацсовета от 06.03.2020 о признании программ телеканала RTVI не соответствующими требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении (ЕКТТ) и законодательству Украины", - сказано в сообщении.

В RTVI напомнили, что в марте 2020 года Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил вещание телеканала.

"Суд признал, что Национальный совет был не вправе принимать решение об ограничении ретрансляции RTVI и превысил свои полномочия, признав содержание программ телеканала не соответствующим требованиям конвенции", - заявила генеральный директор RTVI Ольга Пивень, отметив, что это знаковое решение для иностранных каналов, которые вещают по европейской лицензии на территории Украины.