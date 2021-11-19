Маас заявил, что прием нелегальных мигрантов из Белоруссии будет означать победу Лукашенко

БЕРЛИН, 19 ноября. /ТАСС/. И.о. главы МИД ФРГ Хайко Маас выступил против приема в Германии и Европе нелегальных мигрантов, находящихся на границах Белоруссии со странами ЕС - Латвией, Литвой и Польшей. Об этом он заявил в опубликованном в пятницу интервью газете Bild .

"В понедельник заседали министры иностранных дел Европы, и мы были едины во мнении, что людей следует вернуть в те страны, откуда они прибыли. Все другое означало бы, что [президент Белоруссии Александр] Лукашенко победил", - утверждал Маас. Он отметил, что члены ЕС "не хотят возводить стены вокруг Европы". "Но тот, кто стремится к упорядоченной миграции, должен также побеспокоиться о том, чтобы не каждый, кто хочет, смог пересекать границу", - заявил и. о. министра.

Маас сообщил, что Германия уже приняла почти 10 тыс. мигрантов, прибывших в ЕС через Белоруссию. По его словам, важно оказывать гуманитарную помощь на месте. "Это происходит. Но люди должны быть возвращены в страны происхождения", - подчеркнул он.

И. о. главы МИД ФРГ считает, что Германия не находится в ситуации, подобной миграционному кризису 2015 года. Он также не согласился с утверждением премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Ангела Меркель допустила ошибку в 2015 году при приеме беженцев. "Он неправ", - сказал Маас, указав на то, что, по его оценке, в мире с уважением отнеслись к действиям Германии на пике миграционного кризиса.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. 16 ноября рядом с пунктом пропуска "Брузги" несколько групп мигрантов прорвали белорусское заграждение и стали забрасывать польских силовиков камнями и деревянными палками. В ответ польские полицейские стали взрывать светошумовые гранаты, включили водометы, разбрызгивая воду со слезоточивым веществом. Спустя примерно час-полтора ситуация нормализовалась.

Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.