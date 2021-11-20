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МИД Палестины прокомментировал решение британских властей по ХАМАС

В ведомстве заявили, что решение Лондона внести политическое крыло палестинского движения в список террористических организаций создает препятствия на пути достижения мира, сохранения перемирия в секторе Газа и восстановления этого анклава

КАИР, 20 ноября. /ТАСС/. Решение британских властей внести политическое крыло палестинского движения ХАМАС в список террористических организаций создает препятствия на пути достижения мира, сохранения перемирия в секторе Газа и восстановления этого анклава. Об этом, как передает телеканал Al Arabiya, говорится в распространенном в субботу заявлении МИД Государства Палестина.

"Министерство иностранных дел Палестины осуждает решение британского правительства признать ХАМАС террористической организацией, считая его неоправданным нападением на палестинский народ, который подвергается самым отвратительным формам оккупации и исторической несправедливости, заложенным злополучной "Декларацией Бальфура" (британская инициатива 1917 года о создании в Палестине национального очага для еврейского народа - прим. ТАСС), поскольку он был изгнан со своей родины и брошен в изгнании", - отметили в ведомстве. В нем также указали на то, что заявления по поводу ХАМАС последовали спустя неделю после того, как в кулуарах конференции по климату в Глазго премьер-министр Израиля просил его британского коллегу объявить движение террористической организацией.

"Теперь мы видим, что они откликнулись на эту просьбу, но британские власти этим решением создают препятствия на пути к достижению мира и усилий по укреплению перемирия и восстановлению Газы", - подчеркнули в МИД.

В пятницу глава МИД Великобритании Элизабет Трасс подтвердила в Twitter намерение Лондона причислить ХАМАС к списку террористических организаций. Как утверждают СМИ, министр внутренних дел королевства Прити Пател на следующей неделе предложит депутатам парламента поддержать инициативу о внесении политического крыла палестинского движения в список террористических организаций. Лондон считает таковым военное крыло ХАМАС с 2001 года.

ХАМАС назвало намерение Великобритании продолжением начавшейся более ста лет назад агрессии против палестинцев и их неотъемлемых прав, призвав мировое сообщество "положить конец этой двуличности и вопиющему нарушению международного права".

Теги
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