Премьер Эстонии поблагодарила Польшу за защиту внешней границы ЕС и НАТО

ТАЛЛИН, 21 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поблагодарила в воскресенье Польшу за защиту внешних границ НАТО и ЕС. Об этом она сказала на совместной пресс-конференции в Таллине с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"У нас только что состоялась очень содержательная встреча, - сказала она. - Я поблагодарила Польшу за защиту внешних границ НАТО и ЕС. Польша очень хорошо с этим справилась".

Как добавила Каллас, "давление на границе будет продолжаться, поскольку [Александр] Лукашенко не достиг своих целей".

"В этой напряженной ситуации особенно важен быстрый и эффективный обмен информацией, союзники постоянно проводят консультации на различных уровнях, и мы планируем работать посредством международных организаций", - сказала Кая Каллас.

Премьер-министр Эстонии призвала также к скорейшему введению нового пакета санкций ЕС против Минска.

"В случае гибридной атаки ключевым является введение новых и жестких санкций, - утверждала эстонский премьер. - Во-вторых, мы делаем упор на дипломатическое давление, чтобы оказать давление на государства отправления и транзита [мигрантов], и здесь мы добились больших успехов. В-третьих, это упор на облегчение гуманитарной ситуации и возвращение мигрантов".

Каллас возложила ответственность за кризис на Белоруссию

Каллас возложила ответственность за гуманитарную ситуацию на границе Польши и Белоруссии на Минск.

"Это ответственность Белоруссии, - сказала она. - Все нарушения прав человека происходят на территории Белоруссии. Минск должен допустить правозащитников в Белоруссию. Люди, которых обманным путем завлекают в Белоруссию, находятся там на законных основаниях".

Как отметила эстонский премьер, прямой угрозы эстонской границе в настоящее время нет.

"Однако, учитывая то, что происходит в соседних странах, мы также должны быть готовы к опасности, - сказала она. - Таким образом, Эстония укрепила свою внешнюю границу, и мы отработали свою готовность справляться с различными ситуациями, и в настоящее время проходят дополнительные учебные сборы резервистов "Шип-2021", которые я вчера посетила в Нарве".

По словам Каллас, в ходе встречи с Моравецким она также обсудила ситуацию на востоке Украины, где, по ее утверждению, существует риск эскалации.

"Цель сотрудничества союзников - предотвратить эту эскалацию, - сказала Каллас. - НАТО продолжит следить за ситуацией и консультироваться с Украиной на постоянной основе. Необходимо усилить сдерживание, и нынешняя картина показывает, что еще многое предстоит сделать".

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сообщил накануне, что Моравецкий запланировал серию визитов в страны ЕС для обсуждения с партнерами в Европе текущей геополитической ситуации и исходящих с восточного направления угроз. В течение воскресенья польский премьер запланировал визиты в Латвию, Литву и Эстонию.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.