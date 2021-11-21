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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Власти Ирака выступают за деполитизацию проблемы мигрантов на польско-белорусской границе

Министр иностранных дел Фуад Хусейн заявил, что "правительство страны оказывает поддержку иракским мигрантам и организует их возвращение на родину на добровольной основе"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Иракские власти настаивают на деполитизации проблемы мигрантов, оказавшихся на границе между Польшой и Белоруссией. Об этом в воскресенье заявил иракский министр иностранных дел Фуад Хусейн.

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"Ирак настаивает на необходимости деполитизации этого гуманитарного вопроса", - сказал Хусейн в ходе встречи в Манаме с главой МИД Греции Никосом Дендиасом. Иракский министр иностранных дел, слова которого привело иракское информационное агентство INA, добавил, что "правительство страны оказывает поддержку иракским мигрантам в районе польско-иракской границы и организует их возвращение на родину на добровольной основе".

18 ноября самолет авиакомпании Iraqi Airways с иракскими мигрантами, которые намеревались попасть в страны Евросоюза через территорию Белоруссии, прибыл из Минска после промежуточной посадки в Эрбиле в столицу Ирака. На борту судна находились около 430 пассажиров, которые решили вернуться на родину из района на польско-белорусской границы.

 

Теги
ИракСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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