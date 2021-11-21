Премьер Израиля приказал усилить готовность к отражению терактов в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провел в воскресенье совещание с руководством силовиков и распорядился повысить уровень готовности к предотвращению терактов в Иерусалиме после нападения со стрельбой в Старом городе, в результате которого ранее в тот же день был убит израильтянин. Об этом сообщила канцелярия премьера.

"Министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев и генеральный инспектор полиции Яаков Шабтай проинформировали главу правительства о террористическом акте, произошедшем сегодня утром в Иерусалиме. Премьер-министр поручил повысить в районе Иерусалима уровень готовности к предотвращению новых терактов", - говорится в заявлении.

Ранее в воскресенье один израильтянин был убит, еще трое получили ранения различной степени тяжести в результате нападения с использованием огнестрельного оружия в Старом городе Иерусалима, которое осуществил житель лагеря палестинских беженцев Шуафат в восточной части города. Полицейская пресс-служба сообщила, что "в 09:00 (10:00 мск) террорист, вооруженный огнестрельным оружием системы "Карл Густав" (пистолет-пулемет кустарного производства - прим. ТАСС), открыл огонь по прохожим на улице в Старом городе Иерусалима". "Полиция открыла ответный огонь по нападавшему и нейтрализовала его", - говорится в заявлении.

По информации радио Kan, нападавший был связан с радикальным палестинским движением ХАМАС. По данным радиостанции, он был убит на месте атаки двумя израильскими женщинами-полицейскими.

Погибший израильтянин стал первой жертвой атак палестинских радикалов в Иерусалиме более чем за полгода, отмечает Kan. В ходе предыдущего нападения в Старом городе 17 ноября были ранены двое полицейских, нападавший был застрелен, отмечет радиостанция.