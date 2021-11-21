Моравецкий: кризис в Афганистане может усугубить ситуацию на польско-белорусской границе

ВАРШАВА, 21 ноября. /ТАСС/. Кризис в Афганистане, вызванный сменой политического режима в республике, может стать топливом для развития сложной миграционной ситуации на польско-белорусской границе. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции в Вильнюсе с главой литовского правительства Ингридой Шимоните.

"Скорее всего, будет попытка использования кризиса в Афганистане как новой главы миграционного кризиса", - полагает Моравецкий. "Используя чувство вины Запада, связанное с неупорядоченным отказом от присутствия в Афганистане, к сожалению, это [Афганистан] будет, по всей видимости, следующее направление прибытия мигрантов", - добавил он.

По утверждению Моравецкого, текущая ситуация на польско-белорусской границе - "это только начало долгого кризиса". При этом он вновь повторил позицию о том, что кризис спровоцирован властями Белоруссии, а Россия также имеет к этому отношение. "На протяжении последних месяцев Белоруссия развивает свои действия против ЕС. Нужно понимать, что это не конфликт с Польшей или Литвой, а попытка нарушения восточной границы НАТО и ЕС", - считает он.

Президент РФ Владимир Путин ранее называл обвинения в адрес России о якобы причастности к ситуации с мигрантами, сложившейся на границе Белоруссии и ЕС, попытками переложить проблемы "с больной головы на здоровую". По его словам, Россия не имеет к этому никакого отношения, а страны Запада ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Лукашенко заявляет, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.