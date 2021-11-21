Франция ждет поддержки России в урегулировании миграционного кризиса на границах ЕС

ПАРИЖ, 21 ноября. /ТАСС/. Франция рассчитывает, что Россия окажет влияние на власти Белоруссии с тем, чтобы урегулировать миграционный кризис на границах ЕС. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая в воскресенье в эфире телеканала LCI .

"У президента РФ Владимира Путина очень тесные отношения с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, поэтому у него должны быть средства, чтобы действовать и оказать давление. Дипломатически или иными способами. Мы ожидаем, что Путин сможет это сделать", - сказал он.

Глава французской дипломатии отметил, что президент Франции Эмманюэль Макрон поднимал эту тему во время двухчасового телефонного разговора, состоявшегося несколько дней назад.

Елисейский дворец 16 ноября распространил коммюнике по итогам телефонного разговора президента Франции Эмманюэля Макрона и президента России Владимира Путина. В нем утверждается, что лидеры договорились о взаимодействии для деэскалации кризиса на белорусско-польской границе. Пресс-служба Кремля со своей стороны уточнила, что президент РФ привлек внимание французского коллеги, в частности, к крайне жесткому обращению польских пограничников с беженцами и подчеркнул целесообразность обсуждения возникших проблем напрямую между руководством стран ЕС и Белоруссии.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.