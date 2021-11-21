Президент Израиля призвал мировое сообщество признать ХАМАС террористами

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Израиля Ицхак Герцог призвал в воскресенье мировое сообщество признать палестинское движение ХАМАС террористической организацией вместе с ее политическим крылом после теракта в Иерусалиме, в результате которого был убит один израильтянин и еще трое получили ранения. Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter в самом начале своего трехдневного визита в Великобританию.

"Приземлился в Лондоне и был проинформирован об утреннем теракте в Иерусалиме. Тот факт, что террорист был из политического крыла ХАМАС, обязывает международное сообщество признать его [политическое крыло] террористической организацией", - написал Герцог. В воскресенье контролирующее сектор Газа радикальное палестинское движение ХАМАС взяло на себя ответственность за произошедшую ранее в тот же день атаку с использованием огнестрельного оружия в Иерусалиме, отметив, что сопротивление израильским властям, в том числе и посредством вооруженных нападений, будет продолжаться.

В воскресенье утром один израильтянин был убит, еще трое получили ранения различной степени тяжести в результате нападения с использованием огнестрельного оружия в Старом городе Иерусалима, которое осуществил житель лагеря палестинских беженцев Шуафат в восточной части города. Нападавший был убит ответным огнем со стороны израильских полицейских.