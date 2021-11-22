Госдеп США осудил нападение со стрельбой в Иерусалиме

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Госдепартамент США осудил нападение с использованием огнестрельного оружия в Старом городе Иерусалима, в результате которого погиб один человек. Соответствующее письменное заявление руководителя пресс-службы ведомства Неда Прайса было распространено в воскресенье.

"Мы решительно осуждаем террористическую атаку, совершенную сегодня стрелком из ХАМАС в Старом городе Иерусалима, в результате которой был убит один человек, а другие ранены. Мы выражаем наши соболезнования пострадавшим и их семьям", - говорится в тексте.

В воскресенье утром один израильтянин был убит, трое получили ранения в результате нападения с использованием огнестрельного оружия в Старом городе Иерусалима, которое осуществил житель лагеря палестинских беженцев Шуафат в восточной части города. Нападавший был убит ответным огнем израильских полицейских.

Контролирующее сектор Газа радикальное палестинское движение ХАМАС взяло на себя ответственность за атаку, отметив, что сопротивление израильским властям, в том числе посредством вооруженных нападений, будет продолжаться. Президент Израиля Ицхак Герцог в ответ призвал мировое сообщество признать ХАМАС террористической организацией вместе с ее политическим крылом.