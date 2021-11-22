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Наезд автомобиля на участников рождественского парада в США

CNN: наезд машины на толпу в Висконсине не связан с терроризмом

По предварительным данным, задержанный пытался скрыться с места совершения другого преступления, сообщает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Наезд автомобиля на участников рождественского парада в городе Уокешо (штат Висконсин), в результате чего погибло пять человек, скорее всего, не был терактом. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах.

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Как уточняет телекомпания со ссылкой на своих собеседников, задержанный водитель автомобиля, по предварительным данным, пытался скрыться с места совершения другого преступления. В итоге он или не справился с управлением, или попытался уйти от сотрудников правоохранительных органов по улице, где проходил парад. Источники утверждают, что происшествие, таким образом, не связано с деятельностью ни террористических группировок за пределами США, ни экстремистов внутри страны. Полиция также не связывает наезд на толпу с оправдательным приговором подростку Кайлу Риттенхаусу, застрелившему год назад во время протестов Black Lives Matter двоих человек.

Полиция Уокешо пока официально не комментирует сообщения о причинах ДТП. На соответствующий запрос ТАСС в полицейском управлении города призвали дождаться официальных заявлений, которые должны последовать в течение дня.

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СШАНаезд автомобиля на участников рождественского парада в США
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