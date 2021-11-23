Спикеры парламентов Польши и стран Балтии требуют немедленно ввести санкции против Минска

ВАРШАВА, 23 ноября. /ТАСС/. Спикеры парламентов Польши, Латвии, Литвы и Эстонии приняли общее заявление по ситуации на границе с Белоруссией, потребовав безотлагательного введения радикальных санкций против Минска. Об этом сообщила во вторник на брифинге спикер Сейма (нижней палаты парламента) Польши Эльжбета Витек.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

По ее словам, "санкции должны быть радикальными и действенными".

В общем заявлении парламентарии четырех стран возложили ответственность за текущий миграционный кризис на белорусское руководство, действия которого, по их утверждению, "провоцируют кризис на внешних границах ЕС, угрожают безопасности всего региона и сознательно ставят под угрозу жизнь беззащитных людей".

Авторы заявления призвали к немедленной реализации нового пакета санкций, согласованного на встрече министров иностранных дел государств - членов Европейского союза, в отношении лиц и организаций, причастных к содействию незаконному пересечению границы. "Нельзя мириться с использованием мигрантов в политических целях. Если такие действия будут продолжены, Евросоюзу следует рассмотреть вопрос о дальнейших санкциях в соответствии со своим принципом градации санкций", - оценили они.

Также парламентарии Польши и стран Балтии выразили твердую убежденность в том, что "существует острая необходимость в адаптации законодательства ЕС к новым реалиям, чтобы обеспечить надежную защиту внешних границ ЕС и эффективные меры по предотвращению незаконного пересечения границы". "Поэтому мы с нетерпением ждем предложений Еврокомиссии по адаптации правовой базы ЕС посредством конкретных мер и соответствующей финансовой поддержки для повышения безопасности границ и, таким образом, укрепления внешних границ ЕС", - написали спикеры.