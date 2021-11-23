{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

ЕК: ЕС, США, Канада и Великобритания в процессе согласования санкций против Белоруссии

СТРАСБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Евросоюз, США, Канада и Великобритания находятся в процессе согласования санкций против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами, которых, по утверждению Брюсселя, Минск нелегально переправляет в сообщество. Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента (ЕП) в Страсбурге.

"Я обсудила с президентом [США Джо] Байденом координацию наших усилий. Мы договорились, что для прекращения такого поведения важно согласовать наши санкции <...>. Мы сейчас в процессе согласования наших санкций с США, Канадой и Великобританией", - сказала она.

Теги
БелоруссияКанадаСШАВеликобританияФон дер Ляйен, УрсулаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
На Украине против компании Коломойского возбудили дело о присвоении газа на $4 млрд
Согласно данным Единого реестра досудебных расследований Украины, речь идет о 9 млрд куб. м газа
Читать полностью