ЕК: ЕС, США, Канада и Великобритания в процессе согласования санкций против Белоруссии

СТРАСБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Евросоюз, США, Канада и Великобритания находятся в процессе согласования санкций против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами, которых, по утверждению Брюсселя, Минск нелегально переправляет в сообщество. Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента (ЕП) в Страсбурге.

"Я обсудила с президентом [США Джо] Байденом координацию наших усилий. Мы договорились, что для прекращения такого поведения важно согласовать наши санкции <...>. Мы сейчас в процессе согласования наших санкций с США, Канадой и Великобританией", - сказала она.