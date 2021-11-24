Глава полиции Украины анонсировал учения силовиков в приграничных с Белоруссией регионах

КИЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. Учения силовых структур Украины пройдут в ближайшее время в регионах, которые граничат с Белоруссией. Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"В ближайшее время мы будем проводить практические учения и перемещения личного состава пограничной службы, Нацгвардии и Нацполиции. Эти меры необходимы для обеспечения правопорядка на границе и безопасности граждан. Прежде всего, мы должны успокоить людей, разъяснить им ситуацию и наладить тесную коммуникацию", - цитирует его во вторник пресс-служба ведомства.

Отмечается, что во вторник Клименко провел координационное совещание с руководителями силовых органов в Черниговской области и проинспектировал службу полицейских вблизи государственной границы с Белоруссией. Он добавил, что такие встречи проводятся во всех областях страны, которые граничат с этой страной.

"Большие силы правоохранительных ведомств брошены на охрану государственной границы в то время, когда несколько тысяч мигрантов находятся в Белоруссии. Мы рассматриваем разные варианты развития событий на границе и отрабатываем соответствующие сценарии", - заявил Клименко.

Во вторник в правительстве Украины сообщили, что в стране начал работу межведомственный штаб по координации действий силовых органов страны для защиты госграницы. Создание штаба анонсировал в минувшую пятницу глава МВД Украины Денис Монастырский. Он также заявил, что Верховная рада должна быть готова объявить чрезвычайное положение в приграничных областях Украины из-за обострения ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе. При этом министр заверил, что в настоящее время ситуация на украинско-белорусской границе стабильная.

На границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой, куда с начала года устремились мигранты, возник кризис, который обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и попытались попасть на сопредельную территорию. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.