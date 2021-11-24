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ЕС согласовал продление на год санкций за нарушение прав человека

Официальное решение совет вынесет на следующей неделе

БРЮССЕЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Постоянные представители 27 стран ЕС согласовали продление на год санкционнного режима за нарушения прав человека, которые введены в отношении граждан пяти государств, включая Россию. Об этом сообщил в среду журналистам источник в институтах ЕС в Брюсселе.

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"Послы согласовали продление санкционного режима за нарушение прав человека. Официальное решение Совета [ЕС] ожидается на следующей неделе", - сообщил он.

В этот черный список включены 15 физических лиц и четыре организации из пяти государств: Китая, России, Ливии, Южного Судана и Северной Кореи.

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