ЕС согласовал продление на год санкций за нарушение прав человека

БРЮССЕЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Постоянные представители 27 стран ЕС согласовали продление на год санкционнного режима за нарушения прав человека, которые введены в отношении граждан пяти государств, включая Россию. Об этом сообщил в среду журналистам источник в институтах ЕС в Брюсселе.