МИД Литвы заявил о необходимости принять пятый пакет санкций против Минска

ВИЛЬНЮС, 24 ноября. /ТАСС/. Евросоюз должен как можно быстрее утвердить пятый пакет санкций против Белоруссии в связи с миграционным кризисом и приступить к подготовке шестого пакета. Такую позицию Вильнюса озвучил в среду замминистра иностранных дел Арнолдас Пранцкявичюс.

"Необходимо как можно скорее принять пятый пакет санкций против Белоруссии и для сохранения давления на режим [президента страны Александра Лукашенко] начать подготовку шестого пакета", - приводятся его слова в сообщении, размещенном на сайте МИД. Каким должно быть содержание следующего санкционного списка, он не уточнил.

Как отметил Пранцкявичюс, Евросоюз должен продолжать активные усилия к тому, чтобы нелегальные мигранты из Азии и Африки, проникающие в Литву, Латвию и Польшу с территории Белоруссии, а также находящиеся у границы на белорусской стороне были возвращены в страны, откуда они прибыли, и прекратилась их переброска авиарейсами в Белоруссию. "Важно, чтобы действующие в Белоруссии агентства ООН добивались от властей соблюдения международных требований гуманитарного права", - сказал замминистра.

В среду постпред Литвы при ЕС Симонас Шатунас заявил, что подготовка пятого пакета санкций против Минска завершится в течение недели. "Завершаются правовые процедуры, уточняются технические детали. На это потребуется около недели, и документ с перечнем попадающих под санкции предприятий и физических лиц будет готов", - утверждал он.