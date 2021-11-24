Будущий кабмин ФРГ грозит Минску расширением санкций

БЕРЛИН, 24 ноября. /ТАСС/. Германия будет выступать за расширение санкций против Белоруссии, если Минск не изменит свою политику. Об этом говорится в тексте коалиционного соглашения, которое заключили в среду социал-демократы, либералы и "зеленые" - партии, представляющие следующее правительство ФРГ.

"Мы занимаем сторону людей в Белоруссии и поддерживаем их стремление к перевыборам, демократии, свободе и верховенству права, требуем безоговорочного освобождения всех политзаключенных. Российское вмешательство в пользу [президента Белоруссии Александра] Лукашенко неприемлемо. Если Лукашенко не изменит курс, то мы будем стремиться расширить санкции ЕС, чтобы затруднить режиму доступ к финансам", - говорится в соглашении, полный текст которого распространила газета Die Welt.

В среду замминистра иностранных дел Литвы Арнолдас Пранцкявичюс заявил, что Евросоюз должен как можно быстрее утвердить пятый пакет санкций против Белоруссии в связи с миграционным кризисом и приступить к подготовке шестого пакета. При этом он отметил, что Евросоюз должен продолжать предпринимать активные усилия для того, чтобы нелегальные мигранты из Азии и Африки, проникающие в Литву, Латвию и Польшу с территории Белоруссии, а также находящиеся у границы на белорусской стороне, были возвращены в страны, откуда они прибыли, и прекратилась их переброска авиарейсами в Белоруссию.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. В последние дни мигранты совершают попытки пересечь границу в группах по несколько десятков или сотен человек. Большинство таких попыток польские службы пресекают.

Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Лукашенко заявляет, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.

В среду СДПГ, "зеленые" и СвДП представили проект коалиционного договора. В нем зафиксировано распределение министерских портфелей, описаны аспекты внутренней и внешней политики, сценарии борьбы с климатическими изменениями, рычаги противодействия пандемии. Социал-демократы, либералы и "зеленые" вели переговоры о коалиции с 28 сентября. В течение 10 последующих дней все три партии должны формально утвердить текст коалиционного соглашения. Самое позднее 8 декабря новым канцлером станет социал-демократ Олаф Шольц.