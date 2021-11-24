Reuters: Эфиопия выслала четырех ирландских дипломатов

ПРЕТОРИЯ, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Эфиопии выслали из страны четырех дипломатов Ирландии. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на министра иностранных дел и обороны Ирландии Саймона Коувени.

Агентство отмечает, что причиной высылки дипломатов стала позиция Ирландии в нынешнем кризисе в Эфиопии. Подробности конкретных действий, которые привели к данному решению эфиопских властей, не раскрываются.

Между тем Коувени уже заявил, что политика Дублина в отношении Эфиопии полностью соответствует позициям Совета Безопасности ООН и Европейского союза. С высылкой указанных лиц в Эфиопии остаются лишь два ирландских дипломата.

Нынешняя высылка европейских дипломатов последовала после объявления властями Эфиопии 30 сентября текущего года персонами нон грата семерых сотрудников специализированных служб ООН за вмешательство во внутренние дела африканской страны.