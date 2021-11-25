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В кабмине Японии заявили, что не имеют планов возобновить работу посольства в Кабуле

При этом генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно отметил, что вопрос о возобновлении работы обсуждался с представителями талибов

ТОКИО, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии в настоящее время не планирует возобновлять работу посольства в Афганистане, закрытого после захвата власти радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом в четверг на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

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"Вопрос о возобновлении работы посольства обсуждался с представителями талибов. Однако сейчас у нас нет конкретных планов по возобновлению работы японского посольства в Кабуле", - сказал он, комментируя итоги визита посла Японии в Афганистане Такаси Окады в Кабул.

Окада с 21 по 24 ноября встречался в Кабуле с представителями движения "Талибан", а также с бывшим афганским президентом Хамидом Карзаем и главой Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой. Как сообщал представитель талибов Инамулла Самангани на своей странице в Twitter, Окада в ходе переговоров отметил, что Япония готова возобновить работу своего диппредставительства в Кабуле при условии нормализации обстановки в сфере безопасности.

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АфганистанЯпония
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