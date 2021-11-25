СК Белоруссии проводит проверку по факту получения мигрантами на границе тяжелых травм

МИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии начал проверку по факту обнаружения беженцев с телесными повреждениями на границе с Польшей. Об этом следственное ведомство сообщило в четверг в своем Telegram-канале .

"В настоящее время Каменецким РОСК (районный отдел СК - прим. ТАСС) по данному факту проводится проверка, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления тяжести телесных повреждений. Пострадавшим оказана медицинская помощь, двое из них госпитализированы с тяжелыми травмами", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, вечером 21 ноября на одном из участков пограничной заставы "Песчатка" Каменецкого района была обнаружена группа обессиленных и измученных беженцев. При первоначальном медицинском осмотре медиками у 33-летнего и 51-летнего граждан Ирака обнаружены переломы костей ног, проинформировали в СК. Ссылаясь на высказывания пострадавших, в комитете сообщили, что мигранты находились в составе группы на территории Польши. "Там они были задержаны местными пограничниками, которые избили их и выдворили в Белоруссию, а на территории нашей страны пострадавшие были обнаружены сотрудниками Госпогранкомитета", - уточнили в СК Белоруссии.

Ранее Следственный комитет Белоруссии сообщил, что проводит проверку по факту применения спецсредств со стороны Польши в отношении мигрантов. До этого СК республики по факту стычек мигрантов с польскими силовиками 16 ноября в пункте пропуска "Брузги" возбудил уголовное дело по факту преступлений против безопасности человечества.