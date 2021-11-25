Литва рассматривает варианты обращения в международный суд из-за мигрантов

ВИЛЬНЮС, 25 ноября. /ТАСС/. Вильнюс изучает варианты обращения в международные судебные инстанции по вопросу ответственности за миграционный кризис, спровоцированный, как считает литовское руководство, властями Белоруссии. Об этом в четверг в эфире радиостанции Žiniu Radijas заявила министр юстиции балтийской республики Эвелина Добровольска.

"Вопрос [обращения в международный суд] анализируется как отдельными министерствами, так и на уровне кабинета министров, - сказала она. - Важно идентифицировать, против кого мы выступаем: лично против [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, который координирует все происходящее на границе, или говорим об ответственности государства".

Вильнюс, по словам главы Минюста, прежде всего должен представить международной общественности свои аргументы, которые в дальнейшем могут быть переданы в суд. "Задачей Литвы является сбор доказательств и идентификация для ЕС и других того, что происходит в Белоруссии. Необходимо показать, что все это является сознательно организованным процессом, и тогда можно будет оценить ответственность в международном масштабе", - отметила Добровольска.

В начале текущей недели министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс рассматривает возможность обращения в Европейский суд, чтобы тот возбудил дело против властей Белоруссии в связи с якобы спровоцированным ими миграционным кризисом.