Представителя ОАЭ Ахмеда Насера ар-Раиси избрали президентом Интерпола

ПАРИЖ, 25 ноября. /ТАСС/. Генерал-майор МВД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Ахмед Насер ар-Раиси избран на пост президента Международной организации уголовной полиции (Интерпол) сроком на четыре года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба организации.

"Генеральная ассамблея Интерпола избрала Ахмеда Насера ар-Раиси из ОАЭ новым президентом организации", - говорится в официальном коммюнике.

Голосование проходило в три этапа, на последнем он получил 68,9% голосов. Срок полномочий - четыре года. Должность президента является неоплачиваемой и подразумевает председательство на генассамблее организации, а также во время трех заседаний исполнительного комитета Интерпола ежегодно. Ар-Раиси сменит на этом посту представителя Республики Корея Ким Джонъяна.

"Для меня это большая честь, - прокомментировал свое избрание ар-Раиси. - Интерпол - незаменимая организация, основанная на силе своих партнерских отношений. Именно этот дух сотрудничества, объединенный миссией, я буду продолжать поддерживать, пока мы работаем над созданием более безопасного мира для людей и сообществ".

"Поздравляю генерал-майора ар-Раиси с избранием. С нетерпением жду начала совместной работы, чтобы обеспечить продолжение выполнения мандата Интерпола и поддерживать международное полицейское сотрудничество", - заявил гендиректор организации Юрген Шток.

Об организации

Сфера деятельности Интерпола связана исключительно с расследованием уголовных дел. Устав запрещает организации заниматься деятельностью политического, военного, религиозного и расового характера. С 1989 года штаб-квартира организации находится во французском Лионе. Она же является региональным центром для Европы, Средиземноморья, Северной Америки и Ближнего Востока.

Президент Интерпола избирается на четыре года (без права переизбрания) большинством в две трети голосов. Президент выполняет представительские функции. Он председательствует на заседаниях ассамблеи и исполкома и поддерживает постоянный контакт с генеральным секретарем.