Из Минска на 25 и 26 ноября запланировано четыре вывозных рейса Iraqi Airways

МИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Четыре вывозных рейса авиакомпании Iraqi Airways запланированы из белорусской столицы на 25 и 26 ноября. Об этом сообщила в четверг пресс-служба аэропорта Минска.

"По обновленной информации, четыре вывозных рейса в Ирак запланированы на 25 и 26 ноября. Самолеты авиакомпании Iraqi Airways должны прибыть сегодня в 19:15, 19:45 и 20:15 (совпадает с мск), еще один прилет в национальный аэропорт запланирован на 02:15 (26 ноября), - говорится в сообщении. - Вылеты из Минска в Ирак запланированы на 20:15, 20:45, 21:15 (25 ноября) и 03:15 (26 ноября)". Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, все рейсы направятся в Эрбиль.

Белорусские авиавласти ранее согласовали выполнение 25 ноября компанией Iraqi Airways рейса по вывозу из Белоруссии иракских граждан из числа пытавшихся попасть в ЕС через Белоруссию. Этим бортом должны были вылететь около 200 человек, однако рейс отменили.