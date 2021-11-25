Меркель выступила за контакты с Россией по Украине

БЕРЛИН, 25 ноября. /ТАСС/. Конфликт на Украине должен решаться путем диалога, агрессия по отношению к республике потребует единого ответа ЕС. Об этом заявила в четверг в Берлине и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель после переговоров с польским премьер-министром Матеушем Моравецким.

Она говорила, что хотела бы, будучи канцлером, принять участие еще в одной встрече в нормандском формате. "Сожалею, что этого не произошло", - заявила Меркель. По ее словам, "должна оставаться открытой дверь для диалога" с Россией по вопросу украинского урегулирования.

"Как и в случае с Белоруссией, мы должны продемонстрировать европейское единство по вопросу, какие дополнительные санкции могут быть, если мы не увидим прогресса", - отметила и.о. канцлера. По ее словам, "агрессия по отношению к суверенитету Украины имела бы большую цену".

Отвечая на вопрос, насколько вероятны новые санкции против РФ, Меркель сказала, что "не хочет спекулировать" на эту тему. По ее словам, главное, чтобы "не было агрессии" по отношению к Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что РФ фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Он не исключил, что такая кампания является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве".

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщал, что никакой напряженности на границе России с Украиной нет, российские войска осуществляют передвижения на своей территории. В свою очередь в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ отметили, что, по поступающим данным, Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о якобы концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.