{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Полиция Польши стабилизировала ситуацию в центре для нелегалов, где мигранты устроили бунт

В действиях по поддержке пограничной охраны уже принимают участие более 500 полицейских, отметили в правоохранительных органах

ВАРШАВА, 26 ноября. /ТАСС/. Польские правоохранительные органы смогли стабилизировать ситуацию в охраняемом центре для задержанных за нелегальное пребывание в республике иностранцев, где мигранты устроили бунт. Об этом сообщила в четверг в Twitter местная полиция.

На эту тему
Решения так и нет. Запад пытается справиться с мигрантами, давя на Минск и авиакомпании
Решения так и нет. Запад пытается справиться с мигрантами, давя на Минск и авиакомпании

"После попытки форсировать ограждение охраняемого центра в Венджине, в котором находятся более 600 мигрантов, ситуация стабилизирована. Никому из этих людей не удалось скрыться", - информировала полиция. "В действиях по поддержке пограничной охраны уже принимают участие более 500 полицейских", - указано в сообщении.

Ранее в четверг пограничная охрана Польши информировала о вспыхнувшем бунте в закрытом центре для иностранцев в местности Венджин в Любушском воеводстве на западе Польши. Около 100 агрессивно настроенных мигрантов вышли из здания и начали требовать освобождения, скандируя "Freedom!" ("Свобода!") и другие лозунги о том, что они хотят попасть в Германию.

Центр в Венджине был создан в сентябре, когда увеличилось число нелегальных мигрантов, прибывающих в Польшу через польско-белорусскую границу. Там сейчас находятся около 600 иностранцев-мужчин. Большинство из них - граждане Ирака и Афганистана.

Теги
ПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
Welt: новая правящая коалиция ФРГ намерена упростить процедуру получения гражданства
Издание поясняет, что Германия уже давно является самым популярным местом для мигрантов в Европе
Читать полностью