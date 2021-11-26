В ЮАР назвали поспешным решение Великобритании приостановить авиасообщение с республикой

ПРЕТОРИЯ, 26 ноября. /ТАСС/. Правительство Южно-Африканской Республики назвало поспешным решение властей Великобритании приостановить авиасообщение с шестью странами на юге Африки, включая ЮАР из-за появления в этом регионе нового штамма коронавируса B.1.1.529. "Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще не выпустила свою рекомендацию относительно [нового варианта коронавируса], - говорится в заявлении министра иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор, опубликованном в пятницу на официальном портале. - В этих условиях шаг Великобритании нам представляется поспешным".

Пандор подчеркнула, что ЮАР крайне обеспокоена тем ущербом для национальной и мировой экономики, который причинит принятое Лондоном решение о приостановке воздушного сообщения со странами на юге Африки. "Это нанесет удар по туристическому бизнесу", - заметила она. Глава МИД сообщила, что будет находиться в постоянном контакте с британскими властями, чтобы убедить их пересмотреть данное решение.

Британское правительство распорядилось вечером 25 ноября немедленно приостановить воздушное сообщение с шестью странами Африки: ЮАР, Намибией, Зимбабве, Ботсваной, Лесото и Эсватини. Причина - выявление в ЮАР и Ботсване нового штамма коронавируса B.1.1.529, который, согласно предварительным исследованиям, обладает повышенной степенью мутации. Аналогичный шаг сделал и Израиль, приостановив полеты в эти шесть африканских стран плюс Мозамбик.

Вспышка коронавируса

Первый человек, инфицированный штаммом B.1.1.529, был выявлен недавно в Ботсване. Согласно местной радиостанции SABC, речь идет о гражданине ЮАР. На текущий день наибольшее число людей, имеющихся в крови этот вариант коронавируса, находятся в ЮАР. Их насчитывается 77 человек. Все они проживают на территории южноафриканской провинции Гаутенг, где расположены столица страны Претория и мегаполис Йоханнесбург. Еще четыре случая заболевания, вызванного B.1.1.529, обнаружены в Ботсване, один - в Гонконге. Между тем местные специалисты считают, что носителей нового штамма в ЮАР больше, так как он имеет высокую активность и способен быстрее проникать в человеческий организм.

Исследования штамма B.1.1.529 пока находятся на ранних стадиях. Однако уже установлено, что он обладает 50 мутациями. Из них 34 находятся в белковых соединениях шипов, с помощью которых коронавирус проникает в клетки человека. "Этот вариант коронавируса нас очень удивил, - заявил директор центра по борьбе с эпидемиями ЮАР вирусолог Тулио де Оливейра. - Речь фактически идет об эволюционном скачке коронавируса. Он обладает целым набором мутаций, которых мы не ожидали".

Согласно предварительным выводам местных ученых, штамм B.1.1.529 способен заражать людей, прошедших полный курс вакцинации. Однако пока это только предположение. Позднее в пятницу состоится экстренное заседание ВОЗ, на котором будут обнародованы результаты последних исследований нового штамма. Он также должен получить свое официальное название по букве греческого алфавита.