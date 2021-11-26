Лукашенко заявил, что готов говорить с новым кабмином ФРГ, но все зависит от Берлина

"Как нормальные люди, цивилизованные соседи мы не хотим войны, противостояния здесь в центре Европы. Я уже много раз об этом говорил. Мы этого не хотим. И если они [власти Германии] придерживаются этой же линии - милости просим, будем завтра встречаться и договариваться", - сказал он в пятницу в ходе пресс-конференции в лагере беженцев в транспортно-логистическом центре в Брузгах, отвечая на вопрос ТАСС.

Как считает глава государства, если страны Запада хотят конфронтацию, "они от этого только потеряют". "Они не могут проглотить Украину. Кому это надо? Тем, кто начал падать - американцы. Нет однополярного мира. <…> Они уже под обломками многополярного мира находятся. Поднимаются другие страны - Китай, Индия, Россия и так далее. Мощные союзы образовываются. А хочется эту монополию сохранить - это же богатство. Вот им и надо здесь развязать войну. Воевать они тоже не хотят, они умеют воевать чужими руками. Но как они умеют воевать своими руками, мы увидели недавно в Афганистане, раньше в Ираке, в Сирии устроили войну, перевернули Ливию", - указал президент.

По словам Лукашенко, Польша провоцировала Белоруссию, когда применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты против беженцев. "Нельзя было раньше и сейчас нельзя направлять даже оружие в эту сторону (Белоруссии - прим. ТАСС). Они нарушили государственную границу. Зачем? Они меня провоцировали. Они думали, что мы ответим силой, мы сдержались. Но они нарушили все, что только можно. Они стянули 20 тысяч военных - не пограничников - не предупредив нас и опять же нарушив договор. Такие войска можно перемещать только предупредив соседей", - отметил он.

Глава республики заявил, что Польша разрушила все отношения с Белоруссией и "растоптала все международные договоры". "И тем не менее, я уже народ, поляков прошу, чтобы они взяли их [своих политиков] за шиворот и прижали там, и заставили разговаривать. Потому что если здесь не дай бог начнут стрелять, вы понимаете, кто пострадает прежде всего. Поэтому нам эта войнушка абсолютно не нужна", - заключил он.