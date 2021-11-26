Китай направил Литве ноту об изменении статуса китайской дипмиссии в Вильнюсе

ПЕКИН, 26 ноября. /ТАСС/. Китай официально направил Литве дипломатическую ноту об изменении названия китайской дипмиссии в Вильнюсе на представительство КНР в Литве. Об этом в пятницу на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"26 ноября Министерство иностранных дел Китая официально направило ноту Министерству иностранных дел Литвы, решив изменить название китайского дипломатического учреждения в Литве на представительство КНР в Литве, - заявил он. - Китай также обратился к Литве с просьбой соответствующим образом изменить название своего дипломатического представительства в КНР".

По словам Чжао Лицзяня, "этот шаг Китая является законной контрмерой против нанесенного ущерба суверенитету Китая". "Ответственность полностью лежит на литовской стороне", - подчеркнул он.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что правительство КНР приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенных в делах.

18 ноября, вопреки протестам Пекина, в Вильнюсе открылось представительство Тайваня. Оно не будет обладать дипломатическим статусом, однако сможет предоставлять консульские услуги. Его руководителем назначен Эрик Хуан, возглавляющий аналогичный офис в Риге, работающий под названием представительства Тайбэя. Свою миссию на Тайване Литва рассчитывает открыть в начале 2022 года.

Китай отозвал посла из Литвы в августе, а 3 сентября литовский МИД сообщил об отзыве посла из Пекина. Китай также задействовал экономические рычаги: приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, уменьшил кредитный лимит для литовских предприятий.