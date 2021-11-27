Власти Литвы считают, что обращение в международный суд эффективнее санкций против Минска

ВИЛЬНЮС, 27 ноября. /ТАСС/. Возможное обращение в международный суд в связи с миграционным кризисом, спровоцированным, как считают на Западе, белорусскими властями, окажет на Минск большее воздействие, чем введение новых санкций. Об этом в субботу газете Lietuvos rytas заявил экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс, являющийся депутатом Европарламента.

"Именно инициатива вызова в международный трибунал как определенный политический и правовой шаг может очень сильно воздействовать на режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко и его ближайшее окружение, - сказал он. - Это имело бы большее воздействие, чем дополнительные санкции".

По словам Кубилюса, трибунал является реальной возможностью и его не следует воспринимать лишь как митинговые лозунги. "Это очень конкретное действие, которое уже сейчас можно инициировать. Обладая достаточными доказательствами, это могло бы сделать правительство Литвы вместе с президентом", - отметил он.

О том, что в Вильнюсе рассматривают варианты обращения в международные судебные инстанции по вопросу ответственности властей Белоруссии за миграционный кризис, сообщила в четверг министр юстиции республики Эвелина Добровольска. На следующий день глава МИД Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва создаст рабочую группу по обращению в международный суд, которой предстоит оценить возможность такой меры либо лично против Лукашенко, либои против Белоруссии как государства.