Генсек НАТО призвал Россию к снижению напряженности вокруг Украины

БЕРЛИН, 27 ноября. /ТАСС/. НАТО сохраняет готовность к диалогу с Россией, который имеет особенно высокую ценность в моменты напряженности, но одновременно продолжит поддерживать Украину. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в опубликованном в субботу интервью немецкой газете Welt am Sonntag .

По его словам, НАТО "остается бдительной" и внимательно следит за ситуацией на украинской границе. "Мы продолжим поддерживать Украину политически и практически, чтобы страна могла защитить себя от агрессии", - сказал генсек, не приведя подробностей.

"Я призываю Россию к снижению напряженности. В то же время мы остаемся открытыми для диалога с Россией. Диалог важнее тогда, когда высока напряженность", - отметил он. Комментируя информацию о якобы имеющем место скоплении российских войск у границы, Столтенберг сообщил, что не готов расценивать это "исключительно как блеф".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Он не исключил, что такая кампания является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве".

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что никакой напряженности на границе с Украиной нет, а российские войска осуществляют передвижения исключительно по национальной территории. В свою очередь в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ отметили, что, согласно поступающим данным, Госдепартамент по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о якобы имеющей место концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.