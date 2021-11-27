Ситуация в Белоруссии не станет чрезвычайным пунктом на съезде парламентариев в Мадриде

МАДРИД, 27 ноября. /ТАСС/. Государства, предлагавшие включить в повестку ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Мадриде в качестве чрезвычайного пункта ситуацию в Белоруссии, решили отозвать свою резолюцию. Об этом было объявлено в ходе заседания в субботу вечером.

Пункт, связанный с Белоруссией, был представлен делегациями Германии, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Украины и Великобритании. "Разрешение кризиса на польско-белорусской границе - это предмет диалога между ЕС и правительством Белоруссии, это не предмет обсуждения на такой широкой площадке, как МПС, здесь представлены парламентарии изо всех стран мира", - прокомментировал журналистам данное решение вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который прибыл в Мадрид для участия в 143-й ассамблее МПС.

"Конечно, сегодня самый главный вопрос - это борьба с ковидом, - добавил он. - Именно поэтому чрезвычайный пункт, предложенный африканской группой в МПС, был поддержан, и рядом с ним запрос на дебаты по ситуации на польско-белорусской границе выглядел смешно. Мне кажется, его авторы сами это почувствовали". "РФ выступила с предложением обсудить роль парламентов в борьбе с ковидом, но предложение наших друзей из группы Африки нам показалось еще более актуальным, и мы присоединились к нему в качестве соавторов, сняв наш проект по роли парламентов и расширив тему, связанную с доступностью вакцин для всех", - поделился Толстой.

Он напомнил, что российские вакцины от коронавируса зарегистрированы не только в РФ, но и в других странах. "Мы поддерживаем недискриминационный, равный, всеобщий доступ к вакцинации и связанные с этим международные обязательства, - сказал вице-спикер Госдумы. - На сегодняшний день вся ассамблея сплотилась вокруг этого вопроса, связанного с вакцинацией".

Толстой пояснил, что всего в качестве чрезвычайного пункта на ассамблее МПС от разных делегаций было выдвинуто пять инициатив. "В итоге все сняли в пользу предложения африканских стран о свертывании вакцинной дискриминации, - добавил он. - Очень надеюсь, что будет совместное решение по этому пункту, которое будет поддержано большинством голосов".

Ассамблея МПС продлится до 30 ноября. Союз объединяет парламенты более 170 стран, а также свыше 10 межпарламентских ассамблей в качестве ассоциированных членов. В центре внимания ассамблеи будут "современные вызовы демократии: преодоление разногласий и построение сообщества".