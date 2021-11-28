{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Очередной самолет Iraqi Airways с иракскими мигрантами вылетел из Минска в Эрбиль

Следующий рейс запланирован на 29 ноября

МИНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Очередной самолет авиакомпании Iraqi Airways с группой иракских мигрантов на борту вылетел в ночь на воскресенье в Эрбиль из аэропорта в Минске. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

На эту тему
Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе
Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

Это самолет Boeing 747-400 на 420 пассажирских кресел.

Следующий вывозной рейс авиакомпании Iraqi Airways для мигрантов запланирован на 29 ноября, вылет из Минска в 12:45 по местному времени (совпадает с мск), а также на 30 ноября с вылетом в Эрбиль в 13:45.

18 ноября более 400 мигрантов вылетели из белорусской столицы первым гуманитарным рейсом этой же авиакомпании и после промежуточной посадки в Эрбиле мигранты прибыли в Багдад. Затем последовали еще несколько эвакуационных рейсов, сообщалось, что всего в Ирак вылетели свыше тысячи человек.

Теги
БелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
Reuters: не менее шести человек погибли в результате боев между армиями Судана и Эфиопии
Другие подробности случившегося не приводятся
Читать полностью