Избиратели Бишкека проявляют значительно меньшую активность, чем на прошлых выборах

БИШКЕК, 28 ноября. /Корр. ТАСС Берец Андрей/. Активность избирателей в Бишкеке на проходящих в воскресенье выборах в Жогорку Кенеш (парламент) значительно ниже, чем в октябре 2020 года. В первые часы после открытия на участок, где находится корреспондент ТАСС, пришло лишь несколько человек, однако о схожей ситуации по всей стране свидетельствуют данные о явке от ЦИК республики.

Примерно до 10 часов утра с улицы участок можно было принять за неработающий, внутри побывало небольшое число избирателей. Однако этого не скажешь о наблюдателях: почти повсеместно несут дежурство по несколько представителей от партий и общественники. После 10 часов поток людей начал расти, но слабо - количество голосующих не превышало 10-15 человек. "Мы посчитали, что это выходной день, люди отдыхали. После 10 часов пошла нормальная явка", - прокомментировала ситуацию секретарь избирательной комиссии в школе номер четыре Гулбарчын Шонкоева. По ее мнению, к концу дня явка едва ли превысит 30%. Председатель комиссии на участке номер 1216 Наталья Беловолова констатировала, что за первые два часа проголосовало чуть более 2,5% от числа зарегистрированных избирателей. К середине дня, по данным ЦИК, явка в 1,7 раз меньше, чем в 2020 году, - 16,27%, против 28,11%. Еще накануне дня голосования председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова прогнозировала явку на уровне не более 40%, списывая это на усталость граждан от электоральных процессов в стране. Плюсы и минусы новой системы Впервые с 2005 года в Киргизии на выборах применяют смешанную систему голосования. Парламент сформируют и по партийным спискам, и по одномандатным округам. Для этого избиратели получают два бюллетеня. При этом во втором нужно поставить сразу две отметки - за партию и за конкретного кандидата из ее списка.

На эту тему Киргизия в ожидании парламентских выборов. День тишины прошел спокойно