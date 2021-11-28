Избиратели Бишкека проявляют значительно меньшую активность, чем на прошлых выборах

БИШКЕК, 28 ноября. /Корр. ТАСС Берец Андрей/. Активность избирателей в Бишкеке на проходящих в воскресенье выборах в Жогорку Кенеш (парламент) значительно ниже, чем в октябре 2020 года. В первые часы после открытия на участок, где находится корреспондент ТАСС, пришло лишь несколько человек, однако о схожей ситуации по всей стране свидетельствуют данные о явке от ЦИК республики.
Примерно до 10 часов утра с улицы участок можно было принять за неработающий, внутри побывало небольшое число избирателей. Однако этого не скажешь о наблюдателях: почти повсеместно несут дежурство по несколько представителей от партий и общественники. После 10 часов поток людей начал расти, но слабо - количество голосующих не превышало 10-15 человек. "Мы посчитали, что это выходной день, люди отдыхали. После 10 часов пошла нормальная явка", - прокомментировала ситуацию секретарь избирательной комиссии в школе номер четыре Гулбарчын Шонкоева. По ее мнению, к концу дня явка едва ли превысит 30%.
Председатель комиссии на участке номер 1216 Наталья Беловолова констатировала, что за первые два часа проголосовало чуть более 2,5% от числа зарегистрированных избирателей. К середине дня, по данным ЦИК, явка в 1,7 раз меньше, чем в 2020 году, - 16,27%, против 28,11%.
Еще накануне дня голосования председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова прогнозировала явку на уровне не более 40%, списывая это на усталость граждан от электоральных процессов в стране.
Плюсы и минусы новой системы
Впервые с 2005 года в Киргизии на выборах применяют смешанную систему голосования. Парламент сформируют и по партийным спискам, и по одномандатным округам. Для этого избиратели получают два бюллетеня. При этом во втором нужно поставить сразу две отметки - за партию и за конкретного кандидата из ее списка.
Мнения о новой системе разделились. Многие избиратели, с которыми говорил корреспондент ТАСС, указали, что никаких сложностей процесс голосования не вызвал. "Пешком ходили, на лошади стали кататься, потом на самолете стали летать, а затем и в космос полетели. Новая система голосования является олицетворением прогресса. Трудностей она не вызывает", - поделился мнением 82-летний житель Бишкека Джуманбек.
"Мне кажется, система очень удобная. Все ясно, все четко. Надо всегда пробовать что-то новое", - ответил другой житель города Нурлан.
На участке в школе №4 члены избирательной комиссии отметили, что за первые часы лишь у двух избирателей новая система вызвала вопросы. Свою положительную роль в этом сыграла активная разъяснительная работа.
Однако часть людей посчитали систему с двумя бюллетенями сложной. Беловолова предположила, что это может тормозить избирательный процесс, поскольку в списке кандидатов от партий указан лишь номер. Избирателю требуется некоторое время на сверку с информационными брошюрами, которые лежат около каждой кабинки для голосования.
Аналогичную точку зрения выразила и глава избирательной комиссии на участке в Кыргызско-Российском Славянском университете им. Б.Н. Ельцина Райкат Думабаева. "Не только избиратели, но и члены комиссии не привыкли к этой системе. Очень сложно процесс проходит. Сразу две урны, два бюллетеня", - пожаловалась она, отметив, что непростой будет и процедура заполнения протоколов с результатами выборов.
Организация выборов
Представители участковых избирательных комиссий, как и присутствовавшие в пунктах голосования наблюдатели, единодушно отметили, что в первые часы выборы проходят без нарушений. Они также констатировали, что в случаях, когда автоматические считывающие устройства, которыми оснащены все урны, выходят из строя, техники оперативно устраняют неполадки.
Кроме того, нельзя не отметить и строгое соблюдение санитарных мер. На участок можно попасть лишь в маске, после обработки рук санитайзером и измерения температуры. Сотрудники, которые отвечают за соблюдение этих мер, относятся к обязанностям добросовестно: если устройство для замера температуры не сработало правильно, придется повторить попытку.
В воскресенье в Киргизии проходят парламентские выборы. Участки открылись в 08:00 (05:00 мск) по всей стране и закроются в 20:00 (17:00 мск). Депутаты будут избраны по смешанной системе: 54 идут по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. На места в высшем законодательном органе претендуют 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотируются по одномандатным округам.
Парламентские выборы осенью 2020 года были признаны ЦИК недействительными в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Подведение их итогов закончилось массовыми демонстрациями и сменой в стране президента и правительства.