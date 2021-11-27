Киргизия в ожидании парламентских выборов. День тишины прошел спокойно

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Спокойная обстановка наблюдалась на улицах Бишкека в день тишины перед предстоящими в воскресенье выборами в парламент Киргизии. В субботу в стране была запрещена любая агитация, проведение встреч с избирателями или митингов.
Несмотря на то, что выборы пройдут уже 28 ноября, многие горожане признавались корреспонденту ТАСС, что еще не определились, пойдут ли они голосовать, а некоторые говорили, что примут решение утром. На улицах остались висеть агитационные плакаты, но люди уже привычно проходят мимо. При этом в соцсетях разыгрываются баталии и кипят страсти - кандидаты активно использовали их и Telegram-каналы для привлечения электората.
На одном из самых крупных городских рынков Бишкека - Орто-Сайском - наблюдается деловая атмосфера. Однако о выборах люди говорят неохотно - они пришли сюда за продуктами и отвечают, что им некогда рассуждать о политике. Многие считают, что после выборов "ничего не изменится". Однако, как рассказала одна из продавцов, всю неделю на рынке постоянно работали несколько агитаторов.
Встречались среди опрошенных и те, кто говорил, что обязательно пойдет голосовать. Кто-то собирается поддержать баллотирующегося друга, другие заявляют о гражданской ответственности. "Многие говорят, что вот мой голос ничего не решит. А я не хочу, чтобы кто-то выбирал за меня. Всегда участвую в выборах и сейчас пойду", - сказал один из горожан.
Высокой явки на предстоящем голосовании не ожидают и в Центризбиркоме. Как сказала председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова, в ведомстве ожидают, что на участки придут порядка 40% избирателей. Она объяснила это "усталостью" - за год в стране прошли парламентские выборы, результаты которых были аннулированы из-за массовых протестов, и выборы главы государства. Однако явка и не будет иметь решающего значения - в Киргизии нет обязательного порога на парламентских выборах.
Выборы в парламент Киргизии впервые с 2005 года пройдут по смешанной системе: 54 депутата будут избраны по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. На места в высшем законодательном органе претендуют 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотируются по одномандатным округам. В общей сложности на 90 мест в киргизском парламенте претендуют 1,3 тыс. человек. В республике в списки избирателей внесены чуть более 3,7 млн человек. В день голосования в Киргизии и за ее пределами будут открыты около 2,5 тыс. избирательных участков.
Парламентские выборы осенью 2020 года были признаны ЦИК недействительными в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Подведение их итогов закончилось массовыми демонстрациями и сменой в стране президента и правительства.