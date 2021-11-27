Киргизия в ожидании парламентских выборов. День тишины прошел спокойно

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Спокойная обстановка наблюдалась на улицах Бишкека в день тишины перед предстоящими в воскресенье выборами в парламент Киргизии. В субботу в стране была запрещена любая агитация, проведение встреч с избирателями или митингов.

На одном из самых крупных городских рынков Бишкека - Орто-Сайском - наблюдается деловая атмосфера. Однако о выборах люди говорят неохотно - они пришли сюда за продуктами и отвечают, что им некогда рассуждать о политике. Многие считают, что после выборов "ничего не изменится". Однако, как рассказала одна из продавцов, всю неделю на рынке постоянно работали несколько агитаторов.

Несмотря на то, что выборы пройдут уже 28 ноября, многие горожане признавались корреспонденту ТАСС, что еще не определились, пойдут ли они голосовать, а некоторые говорили, что примут решение утром. На улицах остались висеть агитационные плакаты, но люди уже привычно проходят мимо. При этом в соцсетях разыгрываются баталии и кипят страсти - кандидаты активно использовали их и Telegram-каналы для привлечения электората.

Встречались среди опрошенных и те, кто говорил, что обязательно пойдет голосовать. Кто-то собирается поддержать баллотирующегося друга, другие заявляют о гражданской ответственности. "Многие говорят, что вот мой голос ничего не решит. А я не хочу, чтобы кто-то выбирал за меня. Всегда участвую в выборах и сейчас пойду", - сказал один из горожан.

Высокой явки на предстоящем голосовании не ожидают и в Центризбиркоме. Как сказала председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова, в ведомстве ожидают, что на участки придут порядка 40% избирателей. Она объяснила это "усталостью" - за год в стране прошли парламентские выборы, результаты которых были аннулированы из-за массовых протестов, и выборы главы государства. Однако явка и не будет иметь решающего значения - в Киргизии нет обязательного порога на парламентских выборах.

Выборы в парламент Киргизии впервые с 2005 года пройдут по смешанной системе: 54 депутата будут избраны по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. На места в высшем законодательном органе претендуют 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотируются по одномандатным округам. В общей сложности на 90 мест в киргизском парламенте претендуют 1,3 тыс. человек. В республике в списки избирателей внесены чуть более 3,7 млн человек. В день голосования в Киргизии и за ее пределами будут открыты около 2,5 тыс. избирательных участков.

Парламентские выборы осенью 2020 года были признаны ЦИК недействительными в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Подведение их итогов закончилось массовыми демонстрациями и сменой в стране президента и правительства.