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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Польский премьер считает, что Меркель не нужно было говорить с Лукашенко

Как считает Матеуш Моравецкий, белорусский президент использовал разговор в своих интересах
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий EPA-EFE/Hollie Adams / POOL
Описание
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© EPA-EFE/Hollie Adams / POOL

БЕРЛИН, 28 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подверг критике уходящую с поста канцлера ФРГ Ангелу Меркель за то, что она провела в ноябре телефонные переговоры с белорусским президентом Александром Лукашенко по вопросу миграции. С таким заявлением он выступил в интервью, которое опубликовало в воскресенье агентство DPA.

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"ЕС должен участвовать в поисках дипломатического решения. Однако когда канцлер Меркель позвонила господину Лукашенко, она внесла вклад в его легитимизацию, - считает он. - Лукашенко также использовал разговор с Ангелой Меркель в своих интересах. Он сделал вид, будто бы Меркель дала согласие на транспортировку 2 тыс. мигрантов по коридору в Германию и другие европейские страны. А это не так".

В кабмине ФРГ ранее говорили, что эти переговоры были нужны для того, чтобы снизить напряженность на границе и помочь застрявшим там людям. О какой-либо легитимизации речи не шло, говорил представитель правительства Штеффен Зайберт.

Моравецкий также сказал, что его страна готова "сотрудничать по вопросам финансирования отправки мигрантов в Ирак и другие страны, если Лукашенко проявит добрую волю". Подробностей на этот счет он не привел.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичМеркель, АнгелаБелоруссияГерманияПольшаМоравецкий, МатеушСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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