Жапаров: парламентские выборы в Киргизии прошли в соответствии с международными нормами

"Мы можем с уверенностью сказать, что эти выборы прошли по воле нашего народа, в соответствии с конституцией страны и международными нормами", - сказал он.

БИШКЕК, 28 ноября. /ТАСС/. Парламентские выборы в Киргизии прошли в воскресенье честно и прозрачно. Об этом заявил президент республики Садыр Жапаров в обращении к нации.

Представители власти никак не вмешивались в выборы депутатов Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии, заявил президент.

"Как все видели, представители власти ни малейшим образом не вмешивались в процесс выборов", - сказал Жапаров.

По его словам, в Киргизии извлекли уроки из негативного опыта прошлых лет и провели выборы без вмешательства в них властей. "Я не ошибусь, если скажу, что мы выполнили эту задачу как демократическое государство. Со стороны властей создавались равные условия для всех партий и кандидатов, предусмотренные конституцией страны. Никому не была дана возможность быть предвзятым и использовать административный ресурс", - отметил глава государства.

По его мнению, киргизские власти доказали, что способны проводить "честные и справедливые выборы".

"Еще до начала избирательной кампании мы неоднократно предупреждали, что в отношении представителей власти, которые будут работать в пользу той или иной партии или кандидата, будут приняты кардинальные меры. И для партий, и для кандидатов стало большим уроком то, что мы предприняли решительные шаги, как только в ходе кампании были зафиксированы подобные нарушения", - продолжил президент.

Он также выразил надежду, что представители международного сообщества и миссии наблюдателей "дадут объективную оценку выборному процессу и результатам голосования". "Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем политическим силам, которые участвовали в выборах или по каким-то причинам не приняли участия в них. Признание результатов выборов и подчинение воле народа - требование закона и демократии", - подчеркнул он, пообещав принять "строгие меры" по отношению к тем силам, которые безосновательно "попытаются нарушить мир и стабильность".

Выборы в парламент

Выборы в парламент Киргизии состоялись 28 ноября. Депутаты Жогорку Кенеша (Верховного Совета) седьмого созыва избираются по смешанной системе - 54 по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. На места в высшем законодательном органе претендуют 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотировались по одномандатным округам. В общей сложности на 90 мест в киргизском парламенте претендуют 1,3 тыс. человек.

По предварительным данным, в состав законодательного органа могут пройти от 6 до 10 партий, подсчет голосов продолжается.

Предыдущие парламентские выборы осенью 2020 года были признаны ЦИК недействительными в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Подведение их итогов закончилось массовыми демонстрациями и сменой в стране президента и правительства.