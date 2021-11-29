Лукашенко сообщил, что литовские силовики подкинули на границу тело мигранта

МИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ночь на понедельник белорусские пограничники нашли тело еще одного мигранта, которого подкинули литовские силовики.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"В этом миграционном кризисе мерзавцы дошли до убийства людей. Вчера ночью подкинули труп на нашу границу, сегодня ночью еще один труп нашли. Тот же почерк", - сказал Лукашенко на совещании в министерстве обороны на тему военной безопасности в понедельник. Слова президента приводит агентство БелТА.

Он рассказал, что в спальный мешок поместили тело или, может, еще живого человека, выбрасывают на границу. "Пограничники находят - уже бездыханный. Вчера нашли троих человек, насколько я информирован, на хуторе пограничники. Когда нашли труп, увидели три мешка еще спальных", - добавил глава государства.

28 ноября Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что литовские силовики в субботу подкинули на границу c республикой тело избитого мужчины неславянской внешности.