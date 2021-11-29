Лукашенко сообщил, что литовские силовики подкинули на границу тело мигранта

МИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ночь на понедельник белорусские пограничники нашли тело еще одного мигранта, которого подкинули литовские силовики.
"В этом миграционном кризисе мерзавцы дошли до убийства людей. Вчера ночью подкинули труп на нашу границу, сегодня ночью еще один труп нашли. Тот же почерк", - сказал Лукашенко на совещании в министерстве обороны на тему военной безопасности в понедельник. Слова президента приводит агентство БелТА.
Он рассказал, что в спальный мешок поместили тело или, может, еще живого человека, выбрасывают на границу. "Пограничники находят - уже бездыханный. Вчера нашли троих человек, насколько я информирован, на хуторе пограничники. Когда нашли труп, увидели три мешка еще спальных", - добавил глава государства.
28 ноября Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что литовские силовики в субботу подкинули на границу c республикой тело избитого мужчины неславянской внешности.