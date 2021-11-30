Премьер Эфиопии призвал повстанцев Тыграя сложить оружие

ПРЕТОРИЯ, 30 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед обратился к повстанцам Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) и их союзникам с призывом добровольно сложить оружие. Об этом сообщил во вторник эфиопский телеканал Fana .

"Война окончена, террористы из НФОТ разгромлены, и в скором времени мы поставим точку в нашей борьбе, - цитирует канал премьера, призвавшего боевиков без сопротивления сдаться правительственным войскам. - Армия за полтора дня одержала уверенную победу над боевиками на востоке Тыграя, мы продолжим наступление в районе города Гашена и закончим войну".

Абий Ахмед отдельно обратился к матерям, чьи дети были завербованы боевиками, с призывом вернуть их домой.

Силы обороны Тыграя начали 27 октября крупное наступление на севере Эфиопии, продвигаясь к столице страны. Федеральное правительство ввело 2 ноября на всей территории страны на ближайшие шесть месяцев режим чрезвычайного положения. Несколько повстанческих группировок, включая Народный фронт освобождения Тыграя, подписали 5 ноября соглашение в целях совместной борьбы с федеральным правительством Эфиопии. Сейчас бои ведутся на четырех фронтах к северо-востоку и северу от Аддис-Абебы.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед объявил 22 ноября, что лично возглавит войска, и выехал на линию фронта для организации контрнаступления. Под его руководством армии удалось отбить у повстанцев несколько городов на востоке Тыграя.