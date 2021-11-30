Пограничники и военные Польши отразили попытку силового пересечения границы из Белоруссии

ВАРШАВА, 30 ноября. /ТАСС/. Сотрудники погранохраны Польши и военнослужащие отразили попытку массового силового пересечения польско-белорусской границы мигрантами. Об этом сообщила во вторник пограничная служба республики.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Сегодня около 02:30 (04:30 мск) на участке, охраняемом подразделением погранохраны в Шудзялове, группа агрессивно настроенных иностранцев пыталась силой пересечь границу из Белоруссии в Польшу. В сторону сотрудников погранохраны и солдат Войска Польского бросали камни, металлические трубы и петарды. Попытка предотвращена", - говорится в сообщении погранслужбы в Twitter.

Как сообщила погранохрана, за минувшие сутки было пресечено 134 попытки незаконного пересечения польско-белорусской границы. За пособничество задержаны два гражданина Украины. Зафиксировано две попытки форсирования границы. Помимо Шудзялова, мигранты атаковали границу в Мельнике.

Ситуация на польско-белорусской границе резко обострилась 8 ноября, когда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Периодически большими группами они пытаются прорвать заграждения и попасть на территорию Польши. Большинство таких попыток польские службы пресекают. В случае если мигрантам удается пройти на польскую территорию, часть из них задерживают, отправляя в охраняемые центры, но большинство возвращают на белорусскую сторону.

За текущий год польские пограничники предотвратили почти 40 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 400 раз больше показателей прошлого года.