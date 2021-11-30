СМИ: группа женщин вышла на акцию протеста у одной из школ Кабула

ТЕГЕРАН, 30 ноября. /ТАСС/. Группа афганских женщин устроила акцию протеста у здания одной из школ афганской столицы. Об этом сообщило во вторник агентство Aamaj News .

Что их ждет под властью талибов?

Свободные афганские женщины. Что их ждет под властью талибов?

По его сведениям, собравшиеся осудили решения захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ), касающиеся получения девочками образования. Протестующие также обвинили талибов в стремлении "ограничить присутствие женщин в афганских СМИ". "Мы не можем молчать", - цитирует агентство одну из участниц акции.

Захватившее в конце лета власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" временно прекращало образовательный процесс. 19 сентября обучение мальчиков преподавателями-мужчинами было возобновлено. Девочек радикалы обещали допустить в школы позднее - когда закончится подготовительная работа по разделению классов и распределению учителей.

Талибы также определили новые правила работы СМИ, обязав женщин-телеведущих надевать хиджаб. Движение также указало на необходимость "воздерживаться от демонстрации драматических фильмов и передач, в которых участвуют актрисы", и выступило против показа фильмов местного и зарубежного производства, которые продвигают в афганском обществе "неподобающие этические нормы".