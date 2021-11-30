{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: группа женщин вышла на акцию протеста у одной из школ Кабула

Собравшиеся осудили решения талибов, касающиеся получения девочками образования

ТЕГЕРАН, 30 ноября. /ТАСС/. Группа афганских женщин устроила акцию протеста у здания одной из школ афганской столицы. Об этом сообщило во вторник агентство Aamaj News.

На эту тему
Свободные афганские женщины. Что их ждет под властью талибов?
Свободные афганские женщины.

По его сведениям, собравшиеся осудили решения захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ), касающиеся получения девочками образования. Протестующие также обвинили талибов в стремлении "ограничить присутствие женщин в афганских СМИ". "Мы не можем молчать", - цитирует агентство одну из участниц акции.

Захватившее в конце лета власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" временно прекращало образовательный процесс. 19 сентября обучение мальчиков преподавателями-мужчинами было возобновлено. Девочек радикалы обещали допустить в школы позднее - когда закончится подготовительная работа по разделению классов и распределению учителей.

Талибы также определили новые правила работы СМИ, обязав женщин-телеведущих надевать хиджаб. Движение также указало на необходимость "воздерживаться от демонстрации драматических фильмов и передач, в которых участвуют актрисы", и выступило против показа фильмов местного и зарубежного производства, которые продвигают в афганском обществе "неподобающие этические нормы".

Теги
Афганистан
Глава офиса Зеленского сообщил, что дал показания по делу о "вагнеровцах"
По словам Андрея Ермака, он сообщил всю известную ему информацию
Читать полностью