Маас высказался за диалог с РФ и поддержал суверенитет Украины

БЕРЛИН, 30 ноября. /ТАСС/. НАТО должна использовать любую возможность для диалога с Москвой, требует транспарентности в вопросе передвижения войск. Об этом написал во вторник в Twitter и.о. главы МИД ФРГ Хайко Маас по итогам первого дня встречи с коллегами в Риге.

"Нам нужно использовать все возможности для диалога с Россией. Мы требуем прозрачности по передвижению российских войск. Если территориальный суверенитет Украины будет нарушен, то это будет иметь серьезные политические и экономические последствия для России", - написал Маас.

Ранее во вторник Маас предупредил Россию о последствиях в случае агрессивных действий в отношении Украины. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Берлину следует добиться выполнения Киевом Минских договоренностей, а не "держать открытыми двери" для диалога по деэскалации на Украине для России и одновременно направлять угрожающие сигналы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что РФ фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Он не исключил, что данная кампания является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве". Кроме того, Песков отмечал, что "совершенно неправильно любые перемещения ВС РФ по территории" России ассоциировать с агрессивными планами.