В США заявили, что всегда готовы к санкциям против РФ из-за с ситуации у границы Украины

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты всегда готовы предпринять любые шаги в плане возможного введения санкций в отношении России в связи с ситуацией у границы с Украиной, однако сначала намерены консультироваться со своими европейскими союзниками. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ей был задан вопрос о том, призовет ли администрация Конгресс ввести санкции против России, если она "вторгнется на Украину". "Я думаю, что мы сначала предпримем шаг, который будет заключаться в том, что наш госсекретарь продолжит дискуссии со своими европейскими партнерами в регионе, чтобы посмотреть, какие шаги, если потребуется, следует предпринять", - ответила представитель Белого дома. "Мы всегда готовы к любым действиям, и мы также сказали им [европейским союзникам] об этом", - добавила Псаки.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете" заявил, что никаких необоснованных передвижений российских войск и внеплановых учений у границы с Украиной не происходит. Он напомнил, что в свое время официальные лица Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, опровергали публикации американских изданий о стягивании Россией вооруженных сил к границе, однако затем заняли другую позицию.

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.